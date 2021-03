BOIKOTT ⟩ 6500 surma on liiga palju: Norra vutikoondis võib loobuda Katari 2022. aasta jalgpalli MMi valikmängudest

Detailsed lood võõrtööliste ekspluateerimisest on vihastanud Norra jalgpallikoondise toetajaid. Norra vutiklubi Løvene fännid on koduriigis tuntud eetilise mõtlemise poolest ning nende arvates ei saa Norra jalgpallikoondis sellises situatsioonis enam MM-valikmängudel osaleda.

Profitiimid on sõna võtnud ning kohalikul vutiliidul pole võimalik teeselda, et midagi ei toimu.

«Inimesed ei tunne, et jalgpall on sama, mis varem. Nüüd on küsimus poliitikas ja rahas. Katar on selle kohta hea näide,» sõnas boikotiliikumise üks algatajaid Kenneth Kjelsnes Norra meediale.