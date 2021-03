Politseinik vahistas baaris istunud transnaise, sest austraallanna ei loonud temaga silmsidet

Austraalia politseinik Mark Follington (61) jalutas paar aastat tagasi hotellibaari ja tervitas seal istuvat Anya Bradfordi (alumisel pildil). Transsooline naine käskis tal minema minna ja tõukas meest nii tugevalt, et too kaotas tasakaalu. Vähemalt nii kirjeldas Follington juhtunut paar aastat tagasi. Nüüd on Follington kohtus tunnistanud, et vägivaldsele vahistamisele eelnes tol õhtul hoopis midagi muud, vahendab 7news.com.au.

«Esialgse ülevaate sündmustest kirjutasin sel ajal enda teadmiste järgi,» tõdes Follington teisipäeval Sydney kohtus ja lisas, et ei olnud siis turvakaamerate salvestist näinud.

Follington ei võtnud omaks süüdistust asitõendite rikkumises kohtu eksitamise eesmärgil. Samuti eitas ta nelja teist süüdistust ja seda, et koostas sündmustest vale kirjelduse, mida kasutati Bradfordi süüdistamisel. Hiljem võeti transnaisele esitatud süüdistus tagasi ja möödunud sügisel esitati süüdistus hoopis Follingtonile.

Nüüd kohtus tunnistust andnud Bradfordi sõnul oli ta Follingtonist mitu meetrit eemal, kui ta baarist lahkumiseks püsti tõusis. Politseinik küsis ta nime, kuid Bradford käskis tal eemale minna. Ta ütles Follingtonile, et tal ei ole dokumenti kaasas ning et peab kohtumisele jõudma.

Turvakaamera salvestisel on näha, et Follington haarab Bradfordil lahkumise takistamiseks käest. Sellest saab alguse rüselus, kus Follington tõukab Bradfordi, kes kukub peaga vastu sularahaautomaati.

Bradford lööb Follingtoni ja pageb tema eest teise hoone fuajeesse. Politseinik jookseb talle järele ja tõmbab lifti jõudnud transnaise sealt välja. Teine sündmuskohale jõudnud politseinik laseb Bradfordile pipragaasi näkku. Seejärel pannakse Bradfordi käed raudu.

Kohtus küsiti, miks köitis transnaine Follingtoni tähelepanu. Politseiniku sõnul oli põhjuseks Bradfordi suhtumine, mille poolest sarnanes ta inimestega, kelle kohta kehtib vahistamismäärus. Bradfordi kohta polnud vahistamismäärust väljastatud.

«Ma vaatasin ruumis olles keskendunult ringi, ta ei vaadanud mulle silma,» selgitas Follington kohtus ja jätkas: «Inimesed tulevad tavaliselt minu juurde ja tervitavad, aga tema hoidis silmad maas. Mulle annab see vihje, et inimene proovib end minu eest varjata.»

Politseiniku arvates oli ka imelik, et Bradford ja tema sõber istusid baari eri otstes.

Pärast transnaise vahistamist pani Follington oma küünarnuki vahistatu lõua alla, sundides Bradfordi nõnda üles vaatama. Politseiniku arvates ei olnud see vägivaldne, kuna ta pidi Bradfordi nägu liigutama, et too ei saaks sülitada. «Ta rabeleb, ta proovib nähvata, ta kutsub mind igasuguste nimedega, ta proovib sülitada.»

Bradfordi kaitseadvokaat arvas, et juhtunu järel pani Follington teadlikult kirja väljamõeldud loo, et Bradfordi ebaseaduslikku vahistamist õigustada. Follington väitis kohtus, et ta täitis politsei- ja kohtudokumendid enda teadmiste piires.

Kaitseadvokaadi sõnul vaatas Follington pärast Bradfordi vahistamist üle ka turvakaamerate salvestised. Tema arvates esitas politseinik transnaise vastu süüdistuse enne, kui keegi teine kaadreid nägi.

Follingtoni kaitseadvokaat aga väitis, et politseinik ei näinud videosalvestist, ja tõi tõestuseks, et salvestiste järele saadeti nooremkonstaabel.