Britney Spears avaldas põhjuse, miks ta oma teismelisi poegi ühismeedias ei näita

Möödunud nädalal pakkus palju kõneainet haruldane foto Britney Spearsist koos oma teismeliste poegadega. Spearsi pojad on aastaid avalikkusest eemale hoidnud ja popstaar ei ole neid sotsiaalmeedias näidanud. Nüüd selgitas Spears, miks see nii on.