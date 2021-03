KUUM UUDIS ⟩ Juba aprill hellitab meid päikese ja soojaga, aga juuni algab...

Päevi, mil sajab lund ja lörtsi on vähemalt 10.

Aprilli algus on jahe, õhutemperatuur on +4 - +6 kraadi, kuid siis ilma paraneb ja on oodata kuni 15 soojakraadi. Kuu teine pool on pisut jahedam, sest sooja on +6 - +10 kraadi.

Selle ennustuse järgi tuleks aprillis vihmamantel, kummikud ja vihmavari käepärast hoida, sest on oodata sadusid. Eelkõige kuu alguses, mil tuleb ka lörtsitormiks valmis olla. Aprill lõpul sajab paaril päeval vihma.

Mais on oodata suuri temperatuurikõikumisi. Kuu algab +2 kraadiga ja öösel on +1 kraadi, siis tuleb järsk temperatuuritõus +18 kraadini. Kogu mai on üldjoontes keskmisest soojem, osadel päevadel on oodata rohkem kui 20 kraadi sooja.

Mai keskel on paar vihmast päeva, mil tuul on tugevam, kuid ülejäänud kuu on päikeseline ja rahulik.

Juunit peetakse juba suvekuuks, kuigi suvine pööripäev on alles 21. juunil. Metcheck.com ennustuse kohaselt on selle aasta juuni esimene nädal tõeliselt suvine, õhutemperatuur ulatub +23 kraadini. Päras seda tasuks soojem jope välja otsida, kuna on üsna aprillised ilmad. Õhutemperatuur peaks olema +12 - +15 kraadi, kuid ei tasu muretseda, et see liiga kaua kestaks, sest üsna pea on suvine soe tagasi. See kestab kuni 22. juunini ja ega traditsiooni rikkuda saa, sest nagu Eestis kombeks, on 23. ja 24. juunil jahedam. Õhutemperatuur peaks olema +15 - +16 kraadi, vihma ei saja, kuid on tuuline.

Pärast jaaniaega tuleb soe tagasi ja õhutemperatuur võib kerkida +25 kraadini ja üle selle.

Juuni ei peaks olema vihmane, vihma lubatakse vaid paaril päeval.