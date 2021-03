KARM VIDEO ⟩ Soomes vahistati koroonatestist keeldunud ja politseile vastu hakanud eestlanna

Kesk-Soomes Iisalmis leidis esmaspäeval aset vahejuhtum, mis on kujunenud üsna skandaalseks. Savon Sanomat 'i teatel viis eestlannast joogasaali pidaja vastuhakkamine selleni, et politsei kasutas jõudu.

Ametkondade teatel said nad eelmisel nädalal teate, et joogasaali kaudu on hulk inimesi saanud lähikontaktseks. Selle haldaja Merike keeldus aga testimisest hoolimata telefonikõnedest ja palvetest terve nädalavahetuse. Samuti ei andnud ta viiruse levikut jälgivatele ametkondadele infot oma klientide kohta.