MIS TOIMUB? ⟩ Smilers sai otse Eesti Laulu finaali ja õrritab uue looga

Smilers kirjutas meeleolukas teates, et üle pika aja on fännidel põhjust oodata uut muusikat. «06.03.2021 ilmub (üle mõne aja) Smilersi uus lugu,» teatas ansambel. Seega tasub kõrvad lahti hoida juba sel laupäeval.

«Esmaettekanne toimub Eesti Laulu finaalsaates,» märkis Smilers. «Jah, me oleme Eesti Laulu finaalis ilma konkursita, ei, see ei ole korruptsioon,» lisasid nad naljatledes.

Ansambel lubas, et pärast esmaettekannet saab uut lugu kuulata ka kõigil muusikaplatvormidel. «Jalgpall on parem kui sex!» kuulutati teadaandes, mille lõppu lisati: «Huumorisooneta on elu täielik nali!»