Uskumatu! Belgia tennisekuulsus üritab taas tagasitulekut suurde mängu

Nüüdseks kolme lapse ema Clijsters on varem kaks korda tennisesse naasnud, kuid esimese pausi aastatel 2007-2009 pidas ta lapse sünni tõttu ning tagasitulekut võis eeldada. Oma neljast slämmiturniirivõidust kolm saavutas Clijsters just pärast esimest come back`i.

2020. aastal alanud naasmiskatse ei olnud edukas. Kolmel turniiril (Dubai, Monterrey ja US Open) langes ta avaringis välja, kuid tuleb arvesse võtta ka seda, et Clijstersil ei vedanud ka loosiga - ta sattus alati kokku asetatud mängijaga. Kõige lähemal oli Clijsters edule US Openil, kui ta kaotas venelannale Jekaterina Aleksandrovale 6:3, 5:7, 1:6. Clijstersi tulemus 2:6, 6:7 Garbine Muguruzaga laseb eeldada, et ta võiks ka 37-aastaselt vähemalt maailma TOP50 tasemel mängida. Hetkel asub Clijsters 1054. kohal, pisut tagapool Eesti neljandast reketist Katriin Saarest.