Inimesed on marus: kuulsused võivad puhkamas käia, kuid meie jaoks on piirid kinni?

Kuulsustele erandite tegemine on Internetis rahva marru ajanud. Twitteris on pahased inimesed kogunenud hashtag'i #LoveIsNotTourism ehk #ArmastusPoleTurism alla. Üleeuroopalised reisipiirangud on mõjutanud paljude inimeste elu ning aktsiooniga üritatakse selgeks teha, et erinevate riikide vahel reisimine selleks, et armastatuid näha, pole turism.