RAJU RIID VENE SUUSAKOONDISES ⟩ Bolšunov meeskonnakaaslase kohta: oleme vaenlased!

Norra Dagbladeti teatel on see vaid jäämäe veepealne osa. Probleemid Venemaa suusakoondises on palju suuremad. Erinevalt näiteks Norrast, Soomest või Rootsist treenivad Venemaa suusatajad neljas erinevas grupis.

Kuidas iganes ka asjad tegelikult on, on selge, et nende kahe grupi vahel on sügav lõhe, mis ulatub suusaliitu ja isegi riigipeani välja, vahendas Iltalehti.