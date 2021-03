PILDID ⟩ Pariisi Louvre’ist 1983. aastal varastatud renessansi esemed leiti erakollektsioonist

Nüüd ilmnes, et Louvre'ist kadunud rüütliesemed olid Bordeaux' erakollektsioonis, teatab theguardian.com.

Need leiti, kui kunstiasjatundjad kutsuti hindama päranduseks saadud vanu esemeid. Neile jäid kohe silma raudrüü osad, mis sarnanesid väga 1983. aastal Louvre'ist varastatud museaalidega.

Pere kutsus igaks juhuks politsei, mis tegi kindlaks, et need olidki samad esemed. Politsei ei suutnud 31. mail 1983 Louvre'is toimunud vargust lahendada ja otsis seni varastatud esemeid.

Bordeaux' prokuratuur käivitas uurimise, et tuvastada, kuidas renessansiaegne rüütli varustus erakollektsiooni jõudis.

Itaalias Milanos vahemikus 1560–1580 valmistatud esemed kinkis 1922. aastal Louvre'ile väga jõukas Rotschildide perekond. Nende väärtus on praegu umbes pool miljonit eurot.

«Olin kindel, et kürass ja kiiver ilmuvad ühel päeval välja, kuna need on haruldused,» sõnas Louvre'i kunstiajaloolane Philippe Malgouyres.