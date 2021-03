LÄKS LIIGA KAUGELE? ⟩ Šoti modell hakkas promopildile jäetud kriitika pärast lausa värisema

Šotimaal elav Emily Instagrami pilt, mis promos Edinburghi sushirestorani, läks neiu kontole üles 7. veebruaril. Kaks päeva hiljem jagas sama fotot oma kontol ka sushirestoran ise, kuid tundub, et kaunil fotol jäi netikiusajatele ette noore naise riietus.

Paljastavas kleidis oma elutoas sushit nautinud Emily lootis pildiga näidata, et toona veel eelseisvat sõbrapäeva saab pandeemia ajal veeta turvaliselt ja lõbusalt ka kodus, vahendab eastlothiancourier.com. Tulemus oli oodatust hoopis teistsugune.

Sushirestorani Instagrami jagatud postituse alla jäeti väidetavalt palju negatiivseid kommentaare, mis Emilyt šokeerisid. «Juhtusin kommentaare lugema, kui läksin vaatama, kuidas fotol läheb, ja kõik need alatud asjad, mida minu kohta öeldi, olid šokeerivad,» kirjeldas Emily negatiivsete kommentaaride avastamist.

«Ma füüsiliselt värisesin, mul tuli paanikahoog peale,» tõdes Emily, kes tahtis kõige selle peale enda konto ära kustutada. Emily tunnistas, et paljastava kleidi kandmise eest netikriitika saamine tuletas talle meelde kooliaega, mil teda kiusati. Koolikiusamise ohvrina pidi Emily teismelisena isegi keskkooli vahetama.

«Olin kiusamise pärast depressioonis, endast väljas ja iseendale ohtlik. Tänapäeval seisneb kiusamise ohvriks langemisel tragöödia selles, et kui mõnitamine koolis lõppeb, liigub see edasi internetti,» nentis Emily kurvalt.

Šotlanna tõi näiteks selle, et tema koolikaaslased tegid Emily Facebooki kontost kuvatõmmiseid, töötlesid neid ja postitasid need Twitterisse, kus neid kohutavate asjadega võrreldi. Koolikiusamine muutus ühel hetkel nii karmiks, et Emily jättis 15-aastaselt kooli pooleli. Aasta hiljem liitus ta Šoti modelliagentuuriga ja 2018. aastal jõudis ta Miss Ediburghi iludusvõistlusel finaali.

Nüüd taas netikiusamise ohvriks langenud Emily paneb südamele, et me oma vaimse tervise eest hoolt kannaks ja oleks sotsiaalmeedias üksteise vastu lahked. Juhtunu juures kõige hirmutavamaks pidas aga noor neiu seda, et enamik jubedaid kommentaare jätsid tema pildi alla naised. «Mulle õpetati, et naised peavad üksteist toetama, seega selliste naiste poolt jäetud karmide kommentaaride nägemine oli jube.»

Netikiusajate käitumist kritiseeris ka sushirestoran, kes on praeguseks negatiivsed kommentaarid ära kustutanud. Naistest koosnev turundusmeeskond tegi juhtunu osas sama postituse alla ka ühise avalduse. «Soovime väljendada lootust, et naised saavad sel raskel ajal oma kodus einestada, riietudes nii nagu neile on mugav, ilma et nad saaksid hukkamõistvaid või halvustavaid kommentaare.»

Kohaliku meediakajastuse järel on sushirestorani postituse alla ilmunud ka värskeid toetajaid, kes on nüüd toidukoha suured fännid. Lisaks on mitmed toetanud Emilyt ja tõdenud, et nüüdseks kustutatud negatiivsed kommentaarid olid rõvedad.