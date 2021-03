ARVAMUS ⟩ Juku-Kalle Raid: Seal kus lõpeb mõistus, algab soeng

Kriisiolukord paneb ajab inimesed kas hulluks või muudab nutikaks. Täiesti võimatu on esmapilgul öelda, kumb juhtus juuksurite ühenduse ja selle esindaja, tütarlaps Kertti Viruga, kui ta teatas, et juuksurid on eesliinitöötajad, majanduse alustalad ning kui mitte päris võrdsed päästjatega, siis õpetajatega kindlasti. See juhtum nõuab väikest sissevaadet.

Juustes on jõud nagu Piibli Simsonil

Piiblis mässas ringi tegelane, kangelane Simson, kelle võitmatuse saladus ning lõputu jõud peitus tema juuksepahmakas. Me kõik teame, kuidas see edulugu lõppes: reetlik Deliila uinutas vägimehe põlvekese peal magama, kutsus vilistid, kes omakorda saatsid juuksuri, juuksur lõi Simsoni karvkattesse käärid ning oligi kangelase jõuga igaveseks kööga. Vähe sellest, vilistid torkasid Simsonil ka silmad välja, nagu muust veel vähe oleks. (Km 16: 18-22)

Juuksureid ei saa usaldada. Kui inimene toimetab pidevalt odekolonni ja muu keemia keskel, võib ta olla permanentselt auru all ning tema avaldused ei pruugi olla tehtud selge peaga.

Simsoni pöetud pea hakkas küll uuesti harjaseid ajama, aga see kõik lõppes ikkagi tohutu jamaga, Simson tõmbas inimestele templi kaela, tappis ennast ja palju teisi, justkui koroonaviirus.

Nüüd peame tõdema, et peapiiskop Urmas Viilma piiblitundide külastamisest võiks eeltoodut arvestades kasvada kasu igalühele. Ei leidu miskit uut siin päikese all.

Eestis mässavad praegusel hetkel ringi juuksurid, kes on küll muidu täie jõu juures (ja täie juustekasvu juures), aga jäänud ilma igasugusest mõistuse jõust ning on otsustanud hakata ennast pidama eesliinivõitlejateks.

Juuksurid, majanduse alustala

Millele me siis õigupoolest viitame? Viitame sellele, et frisuurisalongist kargas välja juuksurite ühenduse esindaja Kertti Viru, käes väljaprinditud e-mail terviseametile. Sellel seisab: "Juuksurisalongid on hetkel ühed alustalad, mis hoiavad majandust käigus ja see on öeldud ilma huumorita."

Selles võtmes on frisuur muidugi majanduse alustala, kui hakkad mõtlema, et kuidas sa ikka sita soenguga kriisi ajal majandust edendad.

See on hämmastav teade, sest juuksurid ei hoidnud majandust käigus isegi siis, kui nad valmistasid Prantsusmaa kardinalile või kuningale barokkajal valgeid lokkis parukaid, mida sai ahvatlevalt raputada.

Koroonaepohhil on majandus teadagi nirus seisus ning osalt isegi mõistetav, kuidas majanduse alustalaks hakkavad pidama ennast paljude alade esindajad. Aga et majanduse alustala on lõhnastatud frisuur, jääb kuhugi ulmesilmapiirist kaugele sinnapoole.