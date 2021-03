PILDID JA VIDEO ⟩ Koroonareeglite kimpu jäänud Hollandi sekstöötaja tegi protesti ajal ka veidi sõud

Mõned Hollandi sekstöötajad korraldasid märtsi alguses rannikulinnas The Hague väikese protesti. Pealtvaatajate ja meedia silme ees tegi vähemalt üks sekstöötaja klaasist putkas ka veidi sõud, mida näeb põgusalt alates 5.28 minutist alumises videos.

Veebruaris teatas Hollandi peaminister Mark Rutte , et kõik töötajad, kelle elukutse nõuab kliendiga lähikontakti, võivad 3. märtsil tööle naasta. Ainus erand tehti sekstöötajatele, kes ei või ikka veel tööle tagasi minna.

«See on töö nagu iga teine. Mina ise olen esineja seega tunnen ennast rohkem artisti kui sekstöötajana,» kommenteeris protestil esinenud sekstöötaja. «Aga mina olen ka hädas, sest ma ei saa esineda,» tõdes ta kurvalt.

Teine protestil osalenud sekstöötaja rõhutas, et neil on väga kõrged hügieeninõuded ja seda ammu enne kui COVID-19 eksisteeris. «Miks nüüd meie tööd teha ei või, kui inimesed saavad minna ja massaažiteenust kasutada?»

Hollandis on pandeemia algusest alates registreeritud rohkem kui üks miljon koroonaviirusega nakatumist, surnud on üle 15 000 inimese. Praeguseks on vähemalt ühe vaktsiinidoosi saanud 1,3 miljonit hollandlast, vahendab Postimees.