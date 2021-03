Pootsmann, redel või lehm: vaata, mille valis Uudo Sepa kursaõde laulja esimeseks tätoveeringuks

Laulja Uudo Sepp ja Kendra Katrina Könnel avaldasid juba veebruari lõpus, et nad hakkavad koos taskuhäälingut tegema. «Meie taskuhääling on selles mõttes eriline, et lisaks jutuajamisele stuudios käime ka palju ringi ja leiame huvitavaid teemasid, mida arutada. Otsest žanrit me ei sea. Oleme valmis ekstreemsusteks ning väljakutseteks!» rääkis Kendra Elu24-le.

Nädal tagasi lubati, et kui nende taskuhäälingule «Haige tiks» loodud Youtube'i kanal saab tuhat jälgijat täis, läheb esimene osa üles. Esimene osa pidi noorte sõnul tulema väga äge. «Kendra valis välja tätoveeringu ja mina saan seda näha alles siis, kui see on mu käe peale tätoveeritud,» täpsustas Uudo.

Nüüd ongi esimene videoblogi üleval ja selle lõpuks on Uudol tema esimene tätoveering käe peal.

Neljapäeva õhtul Youtube'i postitatud 1. osa alguses näeme ka kaheksat kavandit, millest üks on Uudo esimene tätoveering. Kohe esimese hooga näeme, et kavandite seas on paar viidet Eesti Laulu finalistidele Jüri Pootsmannile ja duole Redel.

Kavandid, mida Uudole enne tätoveerimist näidati. Üks neist jõudis ka Uudo käe peale, kuid laulja ei teadnud kuni tätoveerimise lõpuni, millise neist ta nüüd enda nahale sai. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Lisaks on näha ka Cartoon Networki animatsioonisarjade tegelaskujusid, näiteks sarja «Cow and chicken» lehm, Johnny Bravo ja kaks sõpra sarjast «I am the weasel».

Lisaks on veel valikus «Star warsi» saaga Darth Vader, kelle all on tekst «Kas piima ostsid?» ja tuntud Pokemon Pikatchu, mille all on kirjas «Haige tiks». Kõige minimalistlikum pilt on kahest käest, mille all on sõna «pray». Viimane on ilmselge viide Uudo kõige värskemale singlile «Pray».

Enne tätoveerimist pidi Uudo kõigi kavanditega nõustuma: «Ma ei tea, kuidas läheb, aga ma panen ikka allkirja ära.»

Uudo sai endale esimese tätoveeringu. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Ma olen tohutult närvis, mul hääl väriseb. See on minu esimene tattoo üldse,» rääkis Uudo allkirja andes ja lisas, et tal ei ole aimugi, mis ta ema sellest arvab.

Kui tätoveerimine oli juba lõpetatud kirjeldas Uudo põgusalt, et algus oli suhteliselt hull. «Kui ma ei teadnud, mida oodata,» selgitas ta sessiooni lõpus. «Mul praegu ei ole enam valus. Kõige hullem oligi see, kui me tegime pausi ja siis hakkas see nõel uuesti tööle,» tõdes laulja.