FOTO ⟩ Laskesuusatamise MK-etapil tõmmati käima seksiskandaal: määrdefirmade reklaamkalendritel on paljad naised

Aftonbladetile antud usutluses arvas Rootsi laskesuusataja Hanna Öberg, et kui selliseid asju trükitakse 2021. aastal, on see kahetsusväärne.

«Meie ala on väga võrdne nii palkades, auhinnarahades, meediakajastuses ja teles, mille üle mul on hea meel. Kuid see on märk, et tegelikult ei ole me väga kaugele jõudnud. See on kurb,» ütles Hanna Öbergi õde Elvira Öberg.