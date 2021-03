TÕELINE ARMASTUS ⟩ Pluss-suuruses modell naudib kooselu endast 80 kilo kergema mehega

Paarikese sõnul oli see armastus esimesest silmapilgust ja nad on oma suhte üle ütlemata uhked. Vaid aastake peale tutvust koliti kokku, kuid hoolimata õnnelikust kooselust tunnistab paar, et nad peavad pidevalt rinda pistma valusate kommentaaridega.

Leah Stanley, kes Daily Mailile oma täpset kaalu ei avaldanud, ei pea kooselu sugugi kummaliseks. «Numbrid ei tähenda midagi, kehakaal ei defineeri meie suhet,» räägib Leah, kes töötab digitaalse sisu spetsialistina. Naise sõnul ei ole nende kaaluerinevus isegi jutuks tulnud. «Ilmselgelt me muidugi teame, et ma olen oluliselt suurem ja see on kõik,» tunnistab naine.

Naise sõnul klikkisid nad kohe, kui nad teineteist esimakordselt nägid. «Ma läksin kallistasin teha kohe, kui ta baari uksest sisse astus, kuigi ma tavaliselt ei kallista,» sõnas naine. Naine tunnistab, et ei kujutaks oma elu ette kellegi muuga. «Me jagame mitmeid rõõmsaid hetki, me viskame nalja, naerame palju - me oleme lihtsalt lõbus ja pisut totakas paar,» mõtiskleb Leah.

Ainsaid raskusi veeratavad nende teele õelad netikommentaatorid. «Mitte keegi ei ütle meile kunagi midagi näkku, seda tehakse vaid internetis,» tõdeb naine. Naise sõnul on jäänud inimestele mulje, et Dan tunneb end temaga kaamera ees väga ebamugavalt. «Nad nokivad absoluutselt kõige kallal. Valdavalt on need just vallalised inimesed, kes näevad suur tüdrukut ja ei mõista, kuidas küll tema saab õnnelikus suhtes olla,» räägib Leah valusal teemal.

Naise sõnul on kriitikal isegi suurem mõju tema elukaaslasele, kui talle, sest modell tunneb end oma kehas väga enesekindlalt. Noorena oli Leah väga ebakindel, kuid vanemana leitud enesekindlus sillutas teed eduka modellikarjäärini.