Grete Paia paneb OnlyFansis figureerivad tüdrukud paika: see on odav enesemüümine

«Kui sa teenid raha sellise asjaga… Ma ei taha küll kedagi hukka mõista, aga on jäänud mulje, et see on odav enesemüümine. Minu arvates see raha ikkagi haiseb ka,» põrutas Paia.

«Eks see on iga inimese südametunnistuse küsimus. Mina hakkan kohe mõtlema, et esiteks mul on üsna karm kasvatus olnud selles osas. Kui sa teed seda, siis jääb see elu lõpuni sinuga, sa ei saa sellest lahti! Ma arvan ja tahaks loota, et need noored naised tahaksid mingil hetkel ka normaalset pereelu, abikaasat ja lapsi - üldjuhul võib see siis probleeme tekitada,» sõnas ta.