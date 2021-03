Foto on illustratiivne.

Möödunud nädalavahetusel viisid Soome politseinikud kohustuslikus korras koroonatesti tegema eestlanna, kes vabatahtlikult testi tegemisest keeldus. Tänaseks on selge, et naisele kuuluvast joogasaalist sai alguse koroonakolle - siiani on registreeritud 10 Covid-19ga nakatunut ja 60 lähikontaktset.