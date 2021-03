Terapeut Ants Rootslane mõistab inimesi, kes sotsiaalmeedias kriisi teemal räuskavad

«Meie vabadusi piiratakse pidevalt ühel või teisel viisil, minul pole vähimatki tahtmist asuda võitlusesse. Elu on liiga lühike. Ma aktsepteerin kõike nii, nagu on, sest ma ei ole nii suur, et seda muuta,» tunnistab hüpnotisöör. «Ma võin olla aga oma elus piiritult suur ja vastutada, et minu sees oleks rahu, rõõm ja armastus,» kirjutab Rootslane. Ta lisab, et kui need tunded on olemas, siis pole väljaspool toimuv enam nii suure tähtsusega.