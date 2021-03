Terapeut Ants Rootslane mõistab inimesi, kes sotsiaalmeedias kriisiteemadel räuskavad

«Vastutus on selle aasta üldine märksõna. Nähes seda räuskamist sotsiaalmeedias saan ma inimestest aru. Nad väljendavad oma ebaküpsust kriisiga toimetulekus,» kirjutab Ants Rootslane. Terapeudi sõnul on ikka lihtsam end välismaailma poole välja elada, kui enda sisemaailmaga tegeleda ja sealsetel konfliktidele lahendus leida.

«Kõik need koroonavastased ja pooldajad on tegelikult lihtsustatud võttes ühes paadis. Mind hämmastab, kuidas "teadlikud" inimesed lähevad selle hullusega kaasa. Vastandumine, räuskamine, ründamine, halvustamine mõlema leeri poolt,» kirjutab hüpnotisöör.

Rootslane mõistab enda sõnul hirmu ja viha, mis inimestes on, sest see aitab neil endaga sisemuses toime tulla. «See kõik on ellujäämise tasand,» räägib ta.

«Meie vabadusi piiratakse pidevalt ühel või teisel viisil, minul pole vähimatki tahtmist asuda võitlusesse. Elu on liiga lühike. Ma aksepteerin kõike nii nagu on, sest ma ei ole nii suur, et seda muuta,» tunnistab hüpnotisöör. «Ma võin olla aga oma elus piiritult suur ja vastutada, et minu sees oleks rahu, rõõm ja armastus,» kirjutab Rootslane. Kui need tunded olemas on, siis pole mehe sõnul välisel enam nii suurt tähtsust.