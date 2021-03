MÜSTILINE ⟩ Rannal kõndinud rahvast hämmastas taevas hõljuva laeva miraaž

Šotimaa linna Banffi inimesed võisid eelmisel nädalal näha rannikust eemal tõeliselt uskumatut olukorda, kui laev justkui hõljus silmapiiri kohal. «Nägin päriselus optilist illusiooni,» jagas Colin McCallum ülatust sotsiaalmeedias.

Vaatepilt tekitab mulje, et suur kaubalaev on kerkinud kümnete meetrite kõrgusele veepiiri kohale. Facebookis on pilt kogunud üle 1000 reaktsiooni. Tema video korjasid üles ka Briti tabloidid.

«Kui ma seda nägin, pidin kaks korda pildistama, sest algul tekkis tunne, nagu see hõljuks päriselt,» meenutas Colin, kes töötab tervishoius. Siiski on märgata, et laeva kiilu ega tüüri pole näha.

Efekti tekitas väidetavalt see, et rannale lähemal oli taevas pilv. See peegeldas vastu veest, tekitades tumedama välimuse. Sealt edasi kilomeetreid eemal helkis veest vastu aga selge taeva peegeldus. Nii oli avameri, kus laev sõitis, taevaga sama värvi ja päris silmapiiri polnud näha.