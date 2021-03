KARISTUS ⟩ 15-aastase õpilasega seksinud ja teda ähvardanud õpetaja saadeti aastateks trellide taha

Suurbritannias lõppes kohus õpetaja üle, kes meelitas tol ajal 15-aastase õpilase endaga seksima ja pärast manipuleeris temaga, et juhtunu välja ei tuleks. Naine, kes ise on abielus, mõisteti süüdi lapse seksuaalses ahvatlemises.

Praegu 35-aastane naine, kel omal on kolm last, mõisteti vangi 6 aastaks ja 2 kuuks. Kohus lükkas kõrvale ka võimaluse kautsjoniks. Barber «oleks pidanud poisil õigeid otsuseid aitama teha, kuid suunas ta hoopis täiesti valele teele,» võttis prokurör David Povall asja kokku.

Järgnes aga räme manipulatsioon. Barber käskis poisil sõnumid kustutada ning väitis, et on rase ja õpilane võib olla lapse isa. Õpetaja lubas poisi ka «endaga põhja kaasa vedada» kui asi peaks avalikuks tulema.

Kohtu sõnul on poisil järgnevast tekkinud tõsine ärevus. amuti on tema hinded nähtavalt langenud. Endise õpetaja abikaasa David Barber on jäänud naise kõrvale kogu pika kohtuasja ajaks, kuid süüdimõistmisel kohal ei olnud. Varem on ta kohtu järeldusi aga naeruväärseks nimetanud.