PILDID ⟩ Lugeja küsib: kas Jaak Joala kõmuline skupltuur on plagiaat?

Möödunud aasta detsembris, 29. detsembril, Viljandisse ülesse pandud Jaak Joala monument on tekitanud arutelu mitmete seas. Mõned leiavad, et sammas on täiesti maitselage, teiste arust jällegi humoorikas lahendus. Praeguseks kasti sisse pandud skulptuur on aga senini inimestel meeles.

Jaak Joala lese Maire Joala sõnul on kogu skupltuuri ümber keerlev kahetsusväärne. «Ma väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun, keda käiakse värviliste tulede valguses vaatamas. See lihtsalt üldse ei sobitu tema natuuri ja olemusega. See kuju, kogu see komplekt, see materjal, kõik see asi, [...] see esindab seda, mida Jaak ei olnud,» rääkis Maire Joala «Ringvaates».