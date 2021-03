SUUR MURE ⟩ Lugeja küsib: miks pole Hiiumaal avatud Hesburgeri või McDonald'si restorane?

Vastab Premier Restaurant Baltikumi tegevjuht Vladimir Janevski : «Otsime oma turgudel pidevalt võimalusi, et avada uusi McDonald’s restorane uutes asukohtades. Hetkel ei ole meil ühtegi uudist seoses uute restoranide avamisega Eestis.»

Niipea Hiiumaal McDonald'si burksi süüa ei saa. Kuidas on aga lugu Hesburgeriga?

Vastab Hesburgeri arendusdirektor Ieva Salmela: «Meil on hea meel, et Hesburgerit Hiiumaale oodatakse! Tegutseme selle nimel, et kunagi oleksime iga eestimaalase lähedal. Konkreetselt, millal jõuame aga Hiiumaale täna veel öelda ei oska.»