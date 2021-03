LÕBUS! ⟩ Rahulate pere jagas meeleolukaid fotosid Eesti Laulu telgitagustest

Tomi Rahula on Eesti laulu peaprodutsent ja Anni Rahula sotsiaalmeedia projektijuht. Eesti Laulu ajaks on saanud Saku Suurhalli lavatagusest paarikese teine kodu. Piltidelt on näha, et lavatagusest melust võtab osa ka Tomi ja Anni imearmas tütar Rubi.