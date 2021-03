OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Täna õhtul selgub, kes Eesti Laulu finalistidest sõidab Eurovisioonile!

Laupäeval toimuvas finaalsaates selgub see artist, kes esindab tänavu Eestit Rotterdamis toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel. Võistlustulle astub 12 artisti, kes tagasid edasipääsu kaks nädalat tagasi toimunud poolfinaalides.

Eesti Laulu finaalsaade toob publikuni kodudes ka uut kodumaist muusikat, sest värsket loomingut esitavad Liis Lemsalu koos Stefaniga ja Smilers . Vaatajate ette astub ka ansamberl Mr. Lawrence , samuti Pitsa ja Goresoerd . Saatejuhid on Tõnis Niinemets ja Grete Kuld .

Eesti Laul on seekordsete vaheklippidega saanud inspiratsiooni «Pealtnägijast», uuriva telemagasini eeskujul juhatab Eesti Laulu lühilood sisse saatejuht, keda kehastab Karmo Nigula. Klippide stsenarist on Kait Kall, režissöör Arun Tamm ja tootja Get Short Films.