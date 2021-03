VIDEO ⟩ Facebookis ringleb humoorikas video kuuest politseiametnikust, kes sõiduki ust lahti ei saa

Suurt tähelepanu pälvinud videos on näha, et politseinikel oli pisut raskusi sõiduki ukse avamisega. Ust proovisid avada mitmed, kuid tulutult. Samuti pakkus inimestele nalja see, et kas tõesti on vaja ühe napsutanud inimese pärast korrale saata kuus pommivestides kiirreageerijat. Kildu rebiti ka selle üle, et kas need on siis need eriüksuslaste väljakutsed, mille peale maksumaksja raha kulub.