Värskeid saatejuhte Seidit ja Adat tabas julm sõimulaine: me pole midagi valesti teinud!

«40+ inimesed sõimavad meid Seidi Voogrega l***ideks ja hooradeks TV3 Facebookis ja siis ütlevad, et meie oleme probleem... Viimane kord, kui ma tšekkisin, pole ma midagi valesti teinud, peale reality's (tõlk - tõsielusaates) osalemise ja ka see polnud vale. Et aga meid tembeldada l***ideks, see on väär ja näitab pigem nende inimeste taset. Võtke ennast ometi kokku,» kirjutab Ada Nelke oma Instagrami loos.