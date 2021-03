PISIPERE? ⟩ Britney Spearsi kompu elukaaslane unistab noorelt isaks saamisest

Intervjuus Forbesiga rääkis Iraani päritolu näitleja ja fitnessguru, et ta oli väga kõhklev, kui talle pakuti rolli Britney Spearsi muusikavideos. Lisaks Britney muusikavideole on teinud Sam Asghari koostööd ka Fifth Harmonyga, kuid ka see ei olnud päris tema tass teed. Mõlemad pakkumised võttis mees siiski vastu sõprade tungival soovil ja paistab, et mees võlgneb neile omakorda selle eest tänusõnad.