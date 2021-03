Fitnessisportlane Kaisa Abner OnlyFansist: kuskilt maalt läheb piir isegi minul

Kaisa Abner rääkis videos, kas ka tema mitmete teiste Eesti kaunitaride seas OnlyFansi tegemisele on mõelnud. «Iga lüke, mis ma enda elus teen, ma mõtlen mida mu isa mõtleb,» räägib Kaisa. Karin Larven tõdeb, et eks ikka vahel käib mõttest läbi, et «mis mõttes keegi saab 20 tonni kuus?» ja tekib väike kiusatus ka ise OnlyFansi maailma sukelduda, kuid raha pole tema jaoks siiski nii tähtis.

Veebruaris avaldas Merylin Nau «Kuuurijas», et ta kuutasu OnlyFansis kõrgub 22 tuhande dollarini. Fitnessisportlane usub, et 20 tuhat eurot kuus teenivad siiski need, kes ikka riided täitsa seljast viskavad. «Mind näevad peaaegu paljana kõik, kes tulevad võistluseid vaatama, ja ega Instagramis ka palju puudu pole, kuid kuskilt maalt läheb piir isegi minul,» jutustab Kaisa, kes OnlyFansi omale teha ei plaani.

Kaisa Abner rääkis videos ka ühest kõige halvemast koostööst, mis tal olnud on. Naisele meenus esimesena just äsja aset leidnud juhtum ühe solaariumiga. «Jõusaalis astus mulle ligi üks härra, rääkis, et ta naisel on üks salong ja ta kutsub mind salongi päevitama, et kui meeldib, siis saame mingid diilid teha,» rääkis Kaisa. Fitnessisportlane oli muidugi nõus ja lubas läbi käia.

Sisseastudes võttis ta vastu umbkeelne neiu, kes vaid näitas, kuhupoole salong jääb. Peale solaariumisessiooni tuli temaga rääkima salongi omanik, naine, kelle mees Abnerile salongi soovitas. «Nüüd me tahame saada story´t, Facebooki tuleb see ja siis tuleb see postitus,» kirjeldas Kaisa naise nõudeid. Fitnessisportlane oli pisut hämmingus, kuna mingeid konkreetseid kokkuleppeid nad sõlminud polnud.

«Ma ei teinud ühtegi emotsiooni ja ma lihtsalt kõndisin salongi uksest välja,» meenutas sportlane kummalist vahejuhtumit. Jõusaalis kõnetas teda aga jällegi salongi omaniku mees, kel arvatavasti polnud aimugi, mis salongis aset leidis. «Kuidas meeldis? Kas tuled uuesti?», uuris mees. Kaisa ei osanud seepeale aga suurt miskit öelda, sest kogemus oli selline, nagu ta oli.