PETITSIOON ⟩ Pettunud Eesti Laulu fännid ähvardavad: saatke Eurovisioonile Jüri või me põleme!

Veebilehel change.org alustatud petitsiooni kirjeldusest jääb mulje, et Pootsmanni fännid ähvardavad põlengute või enda põlema panemisega, kui finaalsaate hääletustulemust ei muudeta.

«Palun, me ei taha põlenguid, või vähemalt enamus meist mitte. Jüri või me põleme, teie valite,» seisab üleskutse juures kurjakuulutav kiri.

Petitsiooni algataja on kasutaja nimega Eesti Eurovisioon ning allkirju hakati koguma laupäeva hilisõhtul pärast hääletustulemuste väljakuulutamist.

Siiani pole ettevõtmist suurem edu saatnud, kuna oma allkirja on Pootsmanni toetuseks andnud vaid seitse inimest. Esialgu on seatud tagasihoidlik eesmärk: kokku koguda 100 toetajat. Üleskutsega saab lähemalt tutvuda siit.