Lähikontaktse Zevakini stuudios pidutses mitukümmend noort: nende seas «Rannamaja» staarid ja Uudo Sepp

Elu24-le saabunud vihje kohaselt vaatas hinnanguliselt 20-pealine seltskond Eesti Laulu finaalsaate otseülekannet Zevakini stuudios. Jäädvustused üritusest jõudsid ka sotsiaalmeediasse, kust need praeguseks enamjaolt kustutatud on. Maske kellelgi peas ei olnud ja distantsi ei hoitud.

Elu24 info kohaselt osalesid peol laulja Uudo Sepp ning «Rannamaja» staarid Seidi Voogre ja Silver Meier . Kas Zevakin ise ka kohale jõudis, on ebaselge, kuid igatahes oli kohal tema pruut Merilin Mälk , kes samuti mõnes videos figureeris. Elu24 võttis Zevakiniga ühendust ning uuris, miks selline pidu praegusel ajal korraldati, kuid noormees pole soovinud vastata.

Piltidelt ja osalejate riietusest paistab, et tegemist oli 1980. aastate teemapeoga, mis on ilmselt seotud Zevakini ja Pluuto võistluslooga «Wingman», millest anti eelmisel nädalal välja 80ndate stiilis retroversioon. Zevakin ja Pluuto said finaalis viienda koha, välismaine žürii paigutas nad lausa teisele kohale.