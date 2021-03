Vene tenniseäss õpetab bikiinide väele võtnud Kontaveiti: kui tahad rohkem laike, pead nii tegema

23-aastane vene tenniseäss Kasatkina märkas kohe, et Kontaveit on instapostitusega taktikalise vea teinud: esimeseks pani ta video päikese käes sillerdavast veest ning alles teiseks bikiinifoto. «Et saada rohkem laike, pead sa pildid omavahel ära vahetama,» õpetas Kasatkina ametiõele, kuidas instapostitusega paremini silma jääda.

Millegipärast liitus instapildi all vestlusega ka staarjuutuuber Andrei Zevakin. «Vabandust, ta (Kontaveit – toim) on natuke aeglane. Ta ikka veel õpib, kuidas Instagram töötab,» kribas Zevakin. Kasatkina vastas, et vähemalt on Kontaveit tenniseväljakul kiire. See on ju ikkagi tähtsam!