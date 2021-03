ARVAMUS ⟩ Indrek Kuus: Naistepäevaks pisut flirti ja musi püksi!

Naised on enamasti ülevalt kenad olevused, täna ei tahakski meenutada mõnd jubedat olevust ajaloost. Tegelikult pole väga vahet, kas jubedus ja halvad mõtted peituvad mehe või naise peas. Võtame näiteks Kirke sireenid. Ent las jääb, see siin pole ajalootund.

Asjad, millest ei räägita

Eks igalühel on elus kõikse kallimad naised nagu oli ka Odysseusel tema eksirännakutel. Küllap juhtus ka vigaseid pruute nii mõnelegi mehele. Naistepäeval tasub kõiki neid meeles hoida.

Kui ma küsin, et kes on minu elu kõige kallimad naised siis vastus on lihtne: „Ikka mu oma ema ja tütreraas, väike õde samuti. Sõbrannakene, keda igatsen. Veel umbes 100-aastane vanaema, kelle pärast muret tunnen.”

Minul pole naistega vedanud. Muideks, mind just sõbranna pinnis vanade pruutide kohta ja ma tundsin end väga ebamugavalt. Mul ikka isa ütles, et on asju millest ei räägita. Ma ise pole veel sotti saanud, et mis tuleb enda teada jätta ja mida välja öelda.

Ma olen paraku üldiselt vilets naistekütt. Paljud suhted nässu läinud. Aga kurvastad veidi ja möllad ja kulged edasi. Ma kadestan omi tuttavaid, kes on pikalt oma naistega koos olnud.

Minu kallid naised

Mõistagi tuleb umbes pooled asjad jätta enda teada. Eriti, mis naisi ja raha puudatab. Ülikoolis teatavasti ränkrasketel okupatsiooniaegadel saadeti studente kartuleid võtma. Vilde nime kandev ülikool saatis meie kursuse 1995. aastal Rakvere lähedal asuvasse Kadilasse. Seal ma siis ühel tutvusingi ühe veetleva neiuga. Aga ei osanud me noortena, midagi tõsist ette võtta. Vist mina ei osanud.

Kumnas, Keila lähistel malevdasin. Tõepoolest sain ühe väga kauni neiu oma kaissu. Aga vaikin tähendusrikkalt. Nooruse värk, mis siin ikka pajatada.

Aga malevas vähemasti pääsesin sõnnikuloopimisest ja sain sooja voodisse peojärgset und magama. Ja muideks, naised koorisid mu eest kogunisti kartulid ära, kui mind köögitoimkonda enne voodit talitati.

Mul on naistepäevaga seoses siini vastuolulised tunded. Totraid pühi on teisigi, kuid naistepäeval see sotsialismuse lõhn ja kiimased purjus ja lilledega vanamehed... tüütu värk tegelikult, aga sõltub ju kuidas oma naiskolleege meeles pidada. Eks tuleb olla lihtsalt viks ja viisakas ja arvestada naise tundeid ja isikuomadusi... oeh, kurat, ma ju ei tea.

Tegelikult pole sel päeval viga midagi. No võib ju kusagilt mingi lille haarata ja kinkima siirduda!

Valige välja prossid ja keed

Mõtlesin, et leiutaks naistepäevaks uue seksinipi. Aga tulen sellega õige pea lagedale, patt oleks see jätta enda teada. Noh eks tuleval aastal.

Aga praegu küsin mõtteharjutuseks iseendalt: Kas armastus peab olema vaid mehe ja naise vahel ja ekrelikult konservatiivne? Ise küsin ja ise vastan: „Armastust on ju igasugust.”

Kõikidele maailma naistele ütlen: valmis valige prossid ja keed. Ja musi püksi nagu tavatses sõbralikul ja siivsal moel naiskolleegidele teatada Ainar Ruusaar.

Jäägu pisut flirti ja frivoolsust meid ikka saatm ning selge võiks olla see, et naiste pärast pole vaja teha puust hobuseid ja äärmiselt näotu on neid tõugata külmkapi taha, kui nad seda just ise väga ei soovi.

Veetlevat naistepäeva meile kõigile, ole sa naine või mees, sotsialist või liberist või kes iganes.