PANEB KULMU KERGITAMA ⟩ Tennisetäht Tsitsipas ehitab väikevennale karjääri? Petros Tsitsipas sai kummalise vabapääsme kõrgetasemelisele turniirile

22-aastane Stefanos on varem rääkinud vennaga paaris mängimisest. Muu hulgas ütles ta, et tahab mängida Petrosega koos nii palju kui võimalik.

Võib vaid spekuleerida, mis põhjus on Petros Tsitsipasele antud vabapääsme taga. Äkki näiteks asjaolu, et respekteeritud Stefanos poleks ilma Petrosele antud üksikmänguturniiri vabapääsmeta Marseille ATP 250 tasemega turniirist osa võtnud? Igal juhul ükskõik, mis tagamaa siin ka ei ole, on tegu selge ebaõiglusega sadade tennisistide suhtes, kes on 20-aastasest kreeklasest maailma edetabelis eespool, kirjutab Tennisnet. Kui vendadele paarismängudeks antavaid vabapääsmeid suudab veel põhjendada, siis Petrose üksikmängu põhitabelisse antud pääme põhjendamisega läheb keeruliseks.