Roger Federer teeb käesoleval nädalal kauaoodatud tagasituleku: mu lugu kestab veel!

Viimati mängis Federer 2020. aasta Australian Openil, kus ta poolfinaalis jäi alla Novak Djokovicile.

«Tunnen, et minu lugu ei ole veel lõppenud. Loodan mängida taas heal tasemel parimate mängijate vastu, võita suuri turniire või vähemalt olla kõrges konkurentsis,» ütles Federer, kellele Doha on naasmiseks sobivaim paik. Just Dohas on ta võitnud kolm turniiri (2005, 2006, 2011) ja 29st mängust 26. Viimati mängis Federer Dohas 2012. aastal. «Tulin siia esimest korda 2003. aastal ja olen alati nautinud siinset turniiri.Põnev on olla tagasi, näha taas kõiki mängijaid, ootan juba igatsusega esimest matši.»

2020. aasta Australian Openi poolfinaalis alistas serblane Novak Djokovic Roger Federeri. FOTO: ISSEI KATO/REUTERS/Scanpix

Federer lisas, et on üllatunudoma heast mängust treeningutel, ent esialgu endale tulemuste mõttes pinget peale ei pane. «Vaatame, kuidas hakkab minema. Usun, et Wimbledoni ajaks jõuan tippvormi ja siis algab hooaeg minu jaoks tegelikult. Olen treeninud täisjõuga kolm nädalat ja enda tasemest üllatunud. Aga võistlus on siiski midagi muud,» rääkis tennisestaar.

Pausi ajal on Federeri mõlemad konkurendid Rafael Nadal ja Djokovic lisanud enda kontosse ühe slämmiturniiri võidu.

«See, mida Novak ja Rafa on viimasel ajal teinud, see on täiesti eriline. Ka nemad ei ole ju enam 25-aastased. Tundub, et nad on endiselt tippvormis, aga ma muretsen rohkem enda mängu ja tervise pärast,» ütles šveitslane.

Federeri sõnul opereeritud põlv talle valu enam ei tee. «Ma tean, et põlve seisukorrast sõltub minu tagasituleku edukus. Tean, et on haruldane naasta peaaegu 40-aastasena pärast nii pikka pausi. Ei arvanud, et see nii kaua aega võtab, aga otsustasime koos oma meeskonnaga kohe, et ei hakka kiirustama. Tähtis oli naasta valuvabalt, et saaksin taas nautida mängu,» » ütles Federer.

Käesoleval aastal 40- aastaseks saav Šveitsi tenniselegend Roger Federer: tähsits on naasta valuvabalt. FOTO: Paul Zimmer via www.imago-images.de/imago images/Paul Zimmer/Scanpix

Šveitsi tenniselegendi tee ei saa olema kerge, sest kuigi teisena asetatud mängijana on ta avaringis vaba, ootab teda teises ringis üsna tõsine vastane, kas maailma 28. reket Daniel Evans (Suurbritannia) või 54. reket Jeremy Chardy (Prantsusmaa). ATP250 turniiri kohta on Doha võistlus vägagi kõrgetasemeline, sest kaasa teeb kolm esikümne ja kokku seitse TOP20 mängijat. Esimesena on asetatud maailma neljas reket Dominic Thiem (Austria) ja kolmandana äsja Rotterdamis turniiri võitnud Andrei Rublev (Venemaa). Ka nemad on avaringis vabad, vahendas Tennisnet.