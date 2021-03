LÕBUS VIDEO ⟩ Maskivastane eestlanna jagas politseiga eriti lennukaid teooriaid: ma olen selle maakera omanik!

Samal ajal kui Eesti on koroonastatistika tipus, leidub siiski inimesi, kelle arvates on kõik teisiti. Sotsiaalmeedias on hakanud levima video ühe sellise naise kokkupõrkest politseipatrulliga, kes kontrollis maskikandmise kohustuse täitmist.

Videot jagas politseile loengut pidanud Maarja Hiiekivi nädalavahetusel Facebookis, kus sellele on reageerinud sajad inimesed. Samuti jõudis klipp ka Eesti Redditisse. Seal lahutas see samuti paljude meelt.

Eesti on USA äriühing?

Kui politsei palus naisel näidata dokumente selle kohta, et tal on maski kandmine vastunäidustatud, tuli see lagedale hoopis omanäolise materjaliga. «Siin on see terviseamet – USA aktsiaselts, äriühing,» ütles ta patrullile paberit ulatades.

«Siin on vandekohtu otsus, et eestlased on siin maal põlisrahvas. Siin on mul see tõend,» jätkas ta paberimajandusega. Naise sõnul peab sõlmima politsei inimesega lepingu, et üldse mingid reeglid kehtiks. «Te olete USA äriühing,» kinnitas teoreetik politseile.

«Meil ei ole mingit vabariiki, ei ole, aktsiaselts on!» hüüatas ta tuliselt. Politsei üritas samal ajal selgitada, et ta viibib siiski Eesti Vabariigis. «Astume lepingusse? Astute lepingusse minuga? Siis läheme edasi asjaga,» üritas maskivastane kokkulepet saavutada.

«Vaata, vene keeles on see, ma olen selle maakera omanik,» kuulutas Maarja aga järgmist paberit tutvustades, kui politsei lepingust keeldus. «Ja need on rahvusvahelised dokumendid, kehtivad üle maailma,» seletas ta saladusliku dokumendi sisu.

«See on ehtne dokument, rahvusvaheline dokument, ma olen elav naisterahvas,» kinnitas ta järelejätmatult. Politsei filmis tema paberimajandust rinnakaameraga. «Ma ei allu mitte kellelegi!» teatas ta veel, kui politsei ta maski puudumise tõttu avalikust siseruumist minema saatis.

«Politseitöös tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus inimesed soovivad näha politseinike reaktsiooni juhtunule või öeldule,» tõdes PPA strateegilise juhi asetäitja Argo Tali. «Politseinikul tuleb enda tööd tehes jääda viisakaks ja lugupidavaks ning mitte alluda võimalikele provokatsioonidele.»

«Kaubanduskeskustes kontrollivad maski kandmist ja piirangutest kinni pidamist täna turvamehed, kellele oleme vajadusel igati abiks. Pisteliselt käivad piiranguid kontrollimas ka patrullid,» kirjeldas Tali. «Meie tegevuse eesmärk on eelkõige selgitada inimestele, miks on vajalik kaitsta tervist ja tegutseda selle nimel, et viiruse levikut peatada.»

Tali sõnul ei ole videol nähtud olukorrad aga sagedased. «Kindlasti esineb juhtumeid, kus politseinikud peavad proovile panema enda väitlemisoskuse, kuid sellised juhud on siiski vähesed,» ütles ta. «Meie tänased käigud ja ka turvafirmade kogemus näitab, et maski kantakse enam kui 90 protsendil juhtudest.»

«Juhul kui piirangute vajalikkust ei mõisteta, on turvatöötajatel õigus vastavalt keskuses kehtivale eeskirjale inimest mitte keskusse lubada või juhatada sealt välja,» tõdes Tali siiski. «Politsei toetab turvamehi ja rakendab vajadusel sundi vaid siis, kui ükski ennetuslik meede ei ole aidanud.»

Maskivastastel ei tasu siiski väga julgeks minna. «Kui aga piirangute selgitamisel tekib olukord, kus maskist keeldunu häirib enda käitumisega avalikus kohas teisi või solvab politseinikku, saab politsei alustada ka väärteomenetlust,» kinnitas Tali.