VIDEO ⟩ Milline jõhkrus! Venemaa iluuisutreeneri julmus lapse vastu jäädvustus videole

Videos on näha, et treener haarab lapsel kaelast ning viskab pisikese tüdruku jääle pikali.

Treeneri uskumatu teo jäädvustanud lapsevanem näitas seda teistele lastevanematele ning toimetas video iluuistamiskooli juhtkonnale, lootes, et ülikarmilt käitunud treener vallandatakse.

Kui aga asja hakati uurima, selgus, et asjaosalisel treeneril on veel teisigi patte. Tegemist polnud sugugi ainukordse juhtumiga. Sama treener on varemgi lapsi karistanud nii füüsiliselt kui kasutanud õpilaste kallal ka verbaalset vägivalda.