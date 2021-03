PILDID ⟩ Vaata, kuidas tähistasid Eesti staarid naistepäeva

Anu Saagim postitas samuti sotsiaalmeediasse pildi lillekimbuga, kus märgib ära, et kaunid lilled ja ilusad riided panevad alati naiste palged õhetama.

Merylin Nau edastas oma naistepäeva soovi pesupildiga: «Seksikat naistepäeva, naised!» Tõsielustaar lisas, et kõik naised on vaataata kõigele kuumad.

Laulja Tanja Mihhailova-Saar jättis sotsiaalmeediasse lausa kaks soovi. Üks neist oli eriti magus ja armas. «Säravat õhtut armsad naised. Loodan, et teil oli täna naeratuste rohke päev. Et naeratus kestaks, naudi midagi head,» soovitas Tanja. Teine oli veidi vürtsikam: «Vürtsikat naistepäeva.... soovib #girlpower Spice Girls 2021.»

Näitleja Inga Lunge soov kõlas järgmiselt: «Vahel on vahva kui mõni pilt jõuab minuni tegemise hetkest palju hiljem. Olgu see juuste värv nii- või naasugune, ilm väljas lumine või vihmane...kui endal sees on ilus olla, siis ongi kõik väga hästi! Ilusat naistepäeva kallid imelised naised! Hoidke ennast ja üksteist!»