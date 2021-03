Sissit fännav Riina Solman: Redel peab jääma, muidu pole Eesti rahval mingit lootust.

«Täna on naistepäev ja tahan tunnistada, et hääletasin «Eesti Laulu 2021» finaalis viis korda Sissi Nylia poolt ja ühe korra Redeli poolt, keda kirglikult poolfinaalis toetasin. Lootsin südamest, et Sissi võidab seekord,» kirjutab Solman oma isiklikul sotsiaalmeedia kontol.