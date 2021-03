«Rannamaja» Ada vabandab koroonapeol osalemise eest: draama on lahti läinud arusaadavatel põhjustel

«Ma olen koroonaimmuunsusega võibolla lihtsamakäeliseks läinud ja mõtlen, et mind see enam ei puuduta,» selgitas Nelke. «Tuleb võtta vastutus - seda ma ka teen.»

«Samuti tahaksin siinkohal öelda, et mind on tembeldatud maskivastaseks, mida ma absoluutselt pole! Koroona on päris! Ma pooldan maski kandmist, aga kahjuks sellest üksi ei piisa,» usub naine.