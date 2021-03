METSIKUD KAADRID ⟩ Pärnumaal kargas ilves söödaplatsil kitsele kallale

Olgugi, et metskits on ilvese üks põhilistest saakloomadest, on Eesti Jahimeeste Seltsi sõnul sellise hetke videopilti saamine pigem haruldane.

Väga levinud on arvamus, et ilves hüppab saagile ligi puu otsast. Kuidas on lood tegelikult? Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts selgitab: «Ehkki ilves on hea ronija, jahib ta saaki valdavalt maapinnal. Puu otsa võib ta pageda näiteks ohu eest.»