Kaunitarist kelm võis politsei eest põgenemiseks oma jala ise maha lõigata

Politseikomissar Mick Fuller usub, et naine on surnud, kuid juhtumit ei ole lõpetatud. Siiski on võimalik, et Caddick lõikas oma jala maha politsei eest põgenemiseks. «Otsime siiani tema säilmeid ja peidetud raha,» lisas Fuller.

Politsei abikomissar Mick Willing on varem ajakirjanikele öelnud, et kuigi naine võidi ka mõrvata, on tema arvates tõenäolisem, et Caddick võttis endalt ise elu.