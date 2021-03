RAJAKAAMERA PILT ⟩ Esimesed karud on taliuinakust ärganud

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul ärkavad soojade ilmade saabudes tavaliselt esimestena taliuinakust isased karud, viimastena aga lahkuvad talvituspaigast emakarud koos kesktalvel sündinud poegadega. «Esimeste sulailmadega on mitmel pool märgatud karu jälgi ehk see tähendab, et nad on juba liikvele asunud. Varakevad on karudele pärast uinakust tõusmist tavaliselt pisut raskem aeg, kuna süüa napib,» selgitas Korts.