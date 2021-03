Selgeltnägija Marilyn Kerro Monroe surmast: ma näen, et see oli enesetapp

USA näitleja, laulja ja modell Mailyn Monroe elas vaid 36-aastaseks (aastatel 1926-1962). Ta suri teadaolevalt narkootikumise üledoosi. Siiani on spekuleeritud selle üle, kas Monroe surm oli enesetapp või mitte. Selle kohta liikleb ringi ka igasuguseid vandenõuteooriaid.

Kerro võttis oma Youtube videos vaatluse alla Monroe surma asjaolud. «Esimese asjana, mis mulle silma jääb, on surma kaart, ehk siis see oli tegelikult temale määratud. Kuna surma kaart asub lootuste, ootuste peal, pidi tal endal olema teatud tunne, et ta vanaks ei ela.»

Selgeltnägija toob välja, et Monroe sai ilmselt juba väiksest peale märke, et tema eluiga ei ole just pikk. «See naine kindlasti teadis liiga palju, ta jäi paljudele oma ütlemiste ja teadmistega ette.»

Kerro lisab, et Monroe pani ise ennast halba olukorda. «Minu nägemuste ja kaartide järgi on tegemist suitsiidiga. Siin kellegi teise käsi ei ole mängus.

Kerro ütleb, et Monroe kõrval oli tumeda peaga meesterahvas, kes pakkus talle uut projekti. See jäi enne surma tegemata. «Kui ta oleks leidnud selle sisemise jõu, siis ma näen kaartide pealt, et ta oleks võinud oma eluiga veel kolm-neli aastat pikendada.»