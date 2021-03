Taaskasutuspoest heegelduskomplekti soetanud naine sai šokeeriva üllatuse osaliseks

Politseiametnikud regeerisid väljakutsele, võtsid paki kaasa ning tegid hiljem kindlaks, et paki sisuks oli kilo kokaiini, kirjutab The Seattle Times .

Taaskasutuspoe hilisemas avalduses märgiti, et klientide ja töötajate ohutus on nende esimene prioriteet ning nad annavad endast parima, et ohtlikud esemed tuvastada ning enne letile jõudmist eemaldada. «Koolitame oma töötajaid kohapeal kõiki ohtlikke esemeid kontrollima ning nende müüki jõudmist välistama,» seisis avalduses.