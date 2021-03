PILT ⟩ Putini salatütar tähistas täisealiseks saamist Moskva klubis DJna rahvast hullutades

Avalikkus peab neiut president Vladimir Putini ja tema 2000ndate alguse sõbratari Svetlana Krivonogihi tütreks. Nädalavahetusel tähistas ta täisealiseks saamist. Kui sotsiaalmeedia põhjal tundub, et muidu tegeleb nooruk disaini, modellinduse ja riietega, siis nüüd proovis ta ka diskorina kätt.

Seda tõendavad tema sõprade postitused sotsiaalmeedias, kus on mitu videot neiust DJ-puldi taga. Kuigi ligi 100 000 jälgijaga neiu esineb avalikkuse ees nimega Luiza Rozovaja, on vene uurivad ajakirjanikud veendunud, et tema pärisnimi on Elizaveta Krivonogih.

18-aastaseks saamist tähistas ta nädalavahetusel Moskva klubis, mis oli rahvast täis pakitud. Sünnipäev on tal aga 3. märtsil. «Kõige lahedam DJ maailmas,» kiitis Angelika Savitš instagrami story's. Omaenda instagramis jagas Elizaveta aga ka teise sõbra videot sellest õhtust.

Videod peost levivad Luiza sõprade sotsiaalmeedias. FOTO: Kuvatõmmis

Kuigi kõmulised lood hakkasid ilmuma mõne aja eest, pole loomulikult ükski osaline kinnitanud, et ta on Putini mitteametlik tütar. Neiu ei ole ka sotsiaalmeedias nägu kunagi tervenisti näidanud. The Suni leitud piltidel võib aga väidetava tütre ja tema mõjuka isa näojoontes sarnasusi leida küll.