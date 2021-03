ESIKÜMME KAUGEL ⟩ Uku Suviste võidulaul jääb ennustusportaalides alla ka veel avaldamata eurolugudele

Eurovisiooni ennustusportaalide üldtabel Eurovision World kodulehel on järjestusse seadnud juba kõik lauluvõistlusel osalevat 41 riiki. Hetkel ennustatakse, et tänavuse Eurovisiooni võidab Island (võiduvõimalus 10%), teiseks tuleb Prantsusmaa (8%) ja kolmas on Itaalia (7%). Kusjuures Venemaa pole kaugel ja on hetkel neljandal positsioonil (7%).