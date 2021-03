Ungarlased tahavad olümpiamänge korraldada

Budapesti 2032 Komitee jätkab tegutsemist, samal ajal kui Ungari Olümpiakomitee ootab ROKi visiiti. Budapesti külastamine lähitulevikus on koroonapandeemia tõttu küsimärgi all.

Ungarlased väljendasid oma imestust, et ROKi esimene eelistus on 2032. aasta mänge korraldada Brisbane`is ning on võimalik, et Budapesti 2032 Komitee suunab fookuse hoopis 2036. aasta mängude organiseerimise kandidatuurile.