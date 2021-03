AHNUS AJAB UPAKILE ⟩ 41-aastane töötu mees kaebas tema ülalpidamisest keelduvad vanemad kohtusse

Siddiqui on Oxfordi ülikoolis õppinud advokaat , kelle Dubais elavad vanemad on viimased 20 aastat teda ülal pidanud.

Siddiqui juhtum on esimene omataoline ning võib edaspidi mõjutada kõigi Ühendkuningriigis elavate lapsevanemate õigusi. Mees usub, et tal on terviseprobleemide tõttu õigus vanematelt elatist nõuda ning et taotluse tagasilükkamine rikuks tema inimõigusi.